Rodrigo Paz posesiona a su gabinete ministerial en el Palacio Quemado

Tal como se había anunciado, el presidente Rodrigo Paz inició el acto de posesión, este domingo 9 de noviembre, de su gabinete ministerial, un evento oficial que se desarrolla en el hall del Palacio Quemado, en la ciudad de La Paz.

El mandatario presentará a su equipo de confianza, que lo acompañará en el inicio de su gestión presidencial. La ceremonia se lleva a cabo desde las 11:00, en presencia de autoridades nacionales, legisladores y familiares de los nuevos ministros.

Un día antes, José Gabriel Espinoza, jefe económico del gobierno de Paz, había anticipado la composición del gabinete. “Desde mañana a las 11 de la mañana el presidente presentará a su equipo, la estructura del gabinete y quiénes lo van a conformar”, señaló Espinoza tras la posesión del jefe de Estado.

Por su parte, el diputado Alejandro Medinacelli adelantó que el nuevo gabinete sería reducido y técnico, con el objetivo de restructurar el Estado y estabilizar la economía.

“En el trabajo de transición se vio que nueve ministerios están con números rojos y que no se podían sostener. Por eso se ha visto conveniente hacer una reestructuración significativa, cuya composición se conocerá hoy”, explicó el legislador.

Medinacelli también destacó que el nuevo equipo ministerial tendrá un enfoque técnico para “levantar Bolivia, reestructurar el Estado de derecho y estabilizar la parte social, económica e institucional”.

