Imágenes impactantes: Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife

La jornada de este sábado dejó un saldo trágico en las costas de Tenerife, donde tres personas fallecieron y otras quince resultaron heridas debido al fuerte oleaje registrado en distintos puntos de la isla.

El Gobierno de Canarias había declarado prealerta por fenómenos costeros tres días antes, sin embargo, la fuerza del mar sorprendió a residentes y turistas.

El primer suceso se registró en horas de la tarde en el litoral del Puerto de la Cruz, donde una ciudadana holandesa de 79 años perdió la vida tras ser arrastrada por una ola.

Otras nueve personas resultaron heridas —tres de ellas de gravedad— en el mismo incidente.

Agentes de la Policía Local y testigos del hecho lograron sacar a las víctimas del agua y realizaron maniobras de reanimación a la mujer, que lamentablemente no sobrevivió, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos, entre ellos el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital del Norte.

Poco después, otro accidente fatal ocurrió en el Charco del Viento, en el municipio de La Guancha.

Un hombre de 43 años, vecino de La Orotava, cayó al mar mientras pescaba en la zona conocida como la Cueva del Diablo.

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) logró rescatarlo, pero el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento al llegar al muelle del Puerto de la Cruz.

En horas de la mañana, seis turistas de nacionalidad francesa fueron arrastrados por una ola en el Roque de las Bodegas, en el macizo de Anaga.

Los afectados —tres mujeres y tres hombres— fueron atendidos por equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Una de las víctimas fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales señalaron que los turistas habrían ignorado el balizamiento preventivo que advertía del peligro en la zona.

El tercer fallecido fue hallado en aguas de Granadilla de Abona, concretamente en la playa de El Cabezo, en la localidad de El Médano.

El cuerpo fue rescatado por bañistas y socorristas del Servicio de Salvamento en Playas, que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

Los sanitarios del SUC confirmaron el deceso del hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades insisten en evitar acercarse al mar durante situaciones de alerta o prealerta, especialmente en zonas rocosas, espigones o paseos costeros.

El fuerte oleaje registrado en las últimas horas ha dejado imágenes impactantes y un saldo trágico que enluta a Tenerife.

