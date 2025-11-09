Lo atacó una jauría de perros tras visitar la tumba de su padre y murió en el hospital

Un hombre de 35 años falleció en India tras ser atacado por cinco perros callejeros. Durante la persecución, Ibrahim Ansari cayó y se golpeó el cuello con el silenciador de una motocicleta, quedando paralizado en un 80% de su cuerpo.

El ataque ocurrió cuando Ansari regresaba a su casa después de visitar la tumba de su padre en el cementerio de Haripura. Su hermano, explicó que Ibrahim fue perseguido en un callejón cerca de su casa y que la caída le provocó graves lesiones que finalmente le costaron la vida.

La familia denunció que habían pedido ayuda al Surat Municipal Corporation (SMC) por la presencia de perros callejeros, pero no recibieron respuesta. “Si el SMC hubiera actuado a tiempo, mi hermano estaría vivo hoy”, dijo Aftab.

Tras el incidente, el Departamento de Mercado del SMC capturó a cinco perros de la zona. Según los animales estaban vacunados y esterilizados, y señaló que los perros callejeros suelen perseguir a las personas, por lo que sus equipos trabajan constantemente para controlarlos.

