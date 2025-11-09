TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Lo atacó una jauría de perros tras visitar la tumba de su padre y murió en el hospital

La caída le provocó graves lesiones y su familia denuncia la falta de acción del municipio ante la creciente presencia de perros callejeros.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/11/2025 8:40

India

Escuchar esta nota

Un hombre de 35 años falleció en India tras ser atacado por cinco perros callejeros. Durante la persecución, Ibrahim Ansari cayó y se golpeó el cuello con el silenciador de una motocicleta, quedando paralizado en un 80% de su cuerpo.

El ataque ocurrió cuando Ansari regresaba a su casa después de visitar la tumba de su padre en el cementerio de Haripura. Su hermano, explicó que Ibrahim fue perseguido en un callejón cerca de su casa y que la caída le provocó graves lesiones que finalmente le costaron la vida.

La familia denunció que habían pedido ayuda al Surat Municipal Corporation (SMC) por la presencia de perros callejeros, pero no recibieron respuesta. “Si el SMC hubiera actuado a tiempo, mi hermano estaría vivo hoy”, dijo Aftab.

Tras el incidente, el Departamento de Mercado del SMC capturó a cinco perros de la zona. Según los animales estaban vacunados y esterilizados, y señaló que los perros callejeros suelen perseguir a las personas, por lo que sus equipos trabajan constantemente para controlarlos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD