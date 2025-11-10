Iribel Méndez y Fusión Dance brillaron como José José y ganaron el primer versus de la noche

En una intensa noche de gala de eliminación en La Gran Batalla, los equipos participaron en la dinámica de karaoke con personajes “invertidos”. En el primer versus de la jornada, Iribel Méndez y la academia Fusión Dance abrieron la competencia con una emotiva interpretación de “Volcán”, del recordado José José.

La presentación destacó por su cuidada puesta en escena, la caracterización y las notorias mejoras en la coreografía respecto a anteriores galas.

El segundo turno fue para Eugenia Redin y la academia Power Dance, quienes interpretaron el clásico “Ella ya me olvidó”, del inolvidable Leonardo Favio. Su propuesta cautivó al público con una ambientación melancólica y la entrega emocional de Eugenia, aunque varios jueces consideraron que al equipo le faltó mayor fuerza escénica.

Durante la ronda de votación, Elka Meyer apoyó a Iribel por su técnica, mientras que Rodrigo Massa destacó el avance de los equipos y sus famosas participantes. Tito Larenti también elogió la participación, aunque señaló detalles a mejorar en la academia. Por su parte, Gabriela Zegarra fue la única jueza que votó a favor de Eugenia Redin y Power Dance.

Finalmente, el público tuvo la última palabra y decidió inclinar la balanza a favor de Iribel Méndez y Fusión Dance, con un 53,1% de apoyo, frente al 49,1% obtenido por Eugenia Redin y Power Dance.

De esta manera, Iribel Méndez y Fusión Dance se impusieron en el primer versus de la noche, avanzando un paso más en la competencia.

