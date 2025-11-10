"El novio es un monstruo": familia y amiga de la joven boliviana que falleció en Argentina acusan a la pareja

La muerte de la estudiante boliviana Matilda López Sanzetenea, de 18 años, tras caer desde el balcón de un segundo piso en un edificio de San Telmo, Buenos Aires, Argentina desató una ola de indignación. Mientras la Justicia investiga el caso, la familia y una amiga de la víctima apuntan directamente a su novio, Nahuel Castillo, también de 18, quien se encuentra detenido, y exigen que la causa sea caratulada como femicidio.

El trágico suceso ocurrió el domingo, minutos después de la medianoche. Matilda, que había llegado a Argentina en febrero para cumplir su sueño de estudiar Dirección de Cine en la UBA, cayó al vacío desde el departamento N° 2 de la calle Defensa al 300. Nahuel Castillo fue detenido de inmediato por personal policial cercano al lugar.

Relación "tóxica" y violencia coactiva

Las declaraciones de los allegados a Matilda pintan un cuadro de una relación marcada por la violencia, el acoso y el control emocional por parte de Castillo.

Wara Salazar, amiga de la víctima, describió, en declaraciones al medio Crónica, la relación como un "chantaje emocional":

"Él le decía la típica de que no podía vivir sin ella, de que se iba a suicidar si no volvía con ella se iba a matar. Ella quedó atrapada en ese chantaje emocional".

Salazar recordó que, antes de volver a Buenos Aires, Matilda le había confesado que Nahuel era una persona "muy tóxica, que literalmente se iba detrás de ella a la facultad para espiarla, que no la dejaba hablar con otros chicos, que no le dejaba tener amigos".

Además, la amiga alertó sobre los antecedentes de Castillo en Bolivia: "Él tenía antecedentes en Tarija... había acosado y maltratado a sus ex novias", citando incluso el caso de una chica de 15 años que supuestamente perdió un embarazo y otra que está internada en un psiquiátrico.

El padre lo había advertido: "Es un sociópata"

Pablo, el padre de Matilda, expresó su fuerte rechazo hacia Nahuel y reveló que la primera "bandera roja" se encendió hace seis meses, cuando Castillo cortó a su hija el acceso a una cuenta bancaria compartida, lo que califica como "violencia económica".

El padre describe la relación como de "total coacción":

"El chico la acosaba, iba a la facultad y la espiaba a ver si hablaba con otros chicos sin que ella supiera. La obligó a que le diera el WhatsApp para monitorear sus mensajes en la computadora. O sea, era una relación de total coacción. El chico claramente es un sociópata."

El señor López confirmó que, en la anterior residencia de su hija y según vecinos del actual departamento, las peleas y agresiones eran "constantes".

Hallazgo de heridas defensivas

Un elemento clave en la investigación es el estado de Nahuel Castillo al momento de su detención. El padre de Matilda reveló que los policías "verifican que tenía heridas defensivas de mi hija muy grandes, muy importantes". Este hallazgo sugiere un "ataque previo" por parte de Castillo que pudo haber culminado con la fatal caída de Matilda.

Oliverio, hermano de la víctima, lamentó que la tragedia haya ocurrido a pesar de que su hermana había logrado dejarlo por un tiempo. "Así son las relaciones tóxicas. Salir, entrar. Bueno, terminan en tragedias. Son de manual esta gente", comentó.

La familia y amigos están colaborando con la Justicia para desbloquear los teléfonos secuestrados y lograr el esclarecimiento de este caso que, en palabras de la amiga de Matilda, busca justicia para este "monstruo que ella alguna vez llamó su novio".

