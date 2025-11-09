Tragedia en el primer convite de Oruro: Vehículo cae a las gradas dejando un fallecido y varios heridos

Una jornada festiva se tornó en tragedia este domingo, en el marco del primer convite rumbo al Carnaval de Oruro 2026, al registrarse un grave accidente de tránsito a pocos metros de la histórica Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón.

Un vehículo particular de color azul oscuro terminó empotrado en la escalinata principal de la zona, en un hecho que, según un reporte extraoficial, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos, además de daños en los puestos de venta. Según se conoció, la causa sería un problema en los frenos.

El accidente en plena actividad festiva

Las imágenes muestran la dramática escena: el vehículo se encuentra varado en medio de las gradas, inclinado, mientras una multitud de personas, muchos de ellos espectadores y participantes del Convite, observan con consternación. El evento se desarrollaba en una de las rutas más importantes del recorrido, lo que congregaba a cientos de personas.

Personal de la Policía de Tránsito llegó al lugar y activó los protocolos de emergencia para atender a las víctimas y asegurar la zona. Una escalera de mano fue colocada junto al vehículo, aparentemente, para evitar que se siga deslizando.

Los detalles sobre la identidad del fallecido y la gravedad de los heridos aún no han sido confirmados por fuentes oficiales, quienes se encuentran realizando las primeras investigaciones en el lugar para determinar las causas exactas que llevaron al conductor a perder el control del motorizado y caer por la escalinata.

El trágico incidente ha ensombrecido el inicio de las actividades previas al Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Las autoridades han acordonado la zona del siniestro, cerca de la emblemática Basílica, para recabar pruebas e iniciar los procedimientos legales correspondientes.

Se espera que en las próximas horas, Tránsito brinde un informe oficial detallado sobre la cantidad exacta de víctimas y las circunstancias que rodearon este fatal accidente.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play