¡Les chocaron! Madre e hija fueron embestidas; la responsable es una modelo (Video)

El pasado 17 de septiembre, un violento choque dejó a una mujer embarazada y a su hija de 13 años heridas en la avenida Melchor Urquidi. Según testigos, la conductora de un vehículo negro cruzó una intersección sin percatarse de otro auto, provocando que la conductora de un vehículo plomo perdiera el control y se encunetara en un canal de riego.

“Lastimosamente hemos sufrido múltiples lesiones con mi familia, casi al punto de perder la vida, y en el momento en que estábamos entre la vida y la muerte, la otra parte que nos chocó no mostró ningún gesto humanitario”, relató la víctima.

La menor de 13 años se encuentra hospitalizada, con un impedimento de 30 días y la necesidad de una cirugía reconstructiva. Los gastos médicos superan los 50.000 bolivianos, monto que incluye la atención clínica y la reparación del vehículo.

La familia denunció que la supuesta responsable, identificada como modelo en una agencia reconocida y de tan solo 21 años, no ha asumido responsabilidad ni ayudado en los gastos médicos. “Estamos desesperados, la cuenta de la clínica se ha hecho terrible y los daños materiales igual. Lo único que queremos es que se haga justicia y que la persona que nos chocó sea humanitaria”, añadió la víctima.

La familia espera que la conductora se acerque al hospital y contribuya con los gastos para aliviar la carga que enfrentan, mientras buscan justicia y el apoyo necesario para la recuperación de la menor.

