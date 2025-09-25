Un accidente de tránsito en Santa Cruz cobró la vida de una joven conductora que perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra un puente peatonal.

La víctima fue identificada como Soledad Sandra Medina Cárdenas, de 28 años, quien se desplazaba a bordo de una camioneta blanca por el tramo comprendido entre la avenida Alemania y la avenida Beni, en sentido oeste a este.

De acuerdo con el informe del coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, el hecho ocurrió debido al exceso de velocidad y a que la conductora se encontraba bajo influencia alcohólica.

“Se ha obtenido como resultado 1.5 grados de alcohol en sangre, lo que confirma que la señora conducía en estado de ebriedad. Lastimosamente, tras encunetarse al canal y chocar contra un objeto fijo, la víctima pierde la vida de manera instantánea”, precisó el jefe policial en contacto con el programa El Mañanero de Red Uno.

El fuerte impacto ocasionó que la camioneta quedara incrustada entre los fierros del puente peatonal, lo que demandó la intervención de Bomberos para rescatar el cuerpo. Según el reporte, la mujer sufrió graves lesiones, incluida salida de masa encefálica, lo que provocó su muerte inmediata.

El violento accidente quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo la camioneta circulaba a gran velocidad antes de salir de la vía, ingresar al canal de drenaje y finalmente estrellarse contra la estructura peatonal.

