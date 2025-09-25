TEMAS DE HOY:
Deportes

Blooming cayó 1-0 ante Wilstermann en un partido ajustado en el Félix Capriles de Cochabamba

Los celestes no pudieron en su visita a Cochabamba y terminaron cayendo por un marcador ajustado.

Martin Suarez Vargas

25/09/2025 11:43

Foto: APG.
Cochabamba.

Por la fecha 22 de la División Profesional, Wilstermann ganó en su casa ante Blooming. En el minuto 16 del primer tiempo, Alex Cáceres anotó el gol que le dio el triunfo a Wilstermann.

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Braulio Uraezaña Cuñaendi con su disparo.

Alex Cáceres tuvo una gran actuación. El atacante de Wilstermann brilló al convertir 1 gol.

La presencia defensiva Gonzalo Castillo fue notable en el partido. El defensa de Wilstermann fue importante .

El DT de Wilstermann, Humberto Viviani, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Lucas Salinas en el arco; Robson Dos Santos, Gonzalo Castillo, Rafael Corrales y Francisco Rodríguez en la línea defensiva; Cristhian Machado, Alfredo Aliaga y Alejandro Chumacero en el medio; y Alejandro Barrón, Alex Cáceres y Luis Rodríguez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mauricio Soria salió con una disposición táctica 4-5-1 con Braulio Uraezaña bajo los tres palos; Juan Gonzales, Marc Enoumba, Gabriel Valverde y Celín Padilla en defensa; Matías Abisab, Richard Spenhay, Moisés Villarroel, Guido Vadalá y Martín Alaniz en la mitad de cancha; y César Menacho en la delantera.

Gabriel Mendoza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Wilstermann enfrentará de visitante a Universitario de Vinto, mientras que Blooming jugará de local frente a Bolívar.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 11 puntos, mientras que la visita, con 37, queda en el cuarto lugar.

Amonestados en Wilstermann:
  • 2' 2T Alex Cáceres (Conducta antideportiva), 22' 2T Lucas Salinas (Demorar el juego) y 49' 2T Robson Dos Santos (Discutir con un rival)
Expulsados en Wilstermann:
  • 40' 2T Alejandro Chumacero (Roja directa) y 51' 2T Alejandro Barrón (Roja directa)
Cambios en Blooming
  • 45' 2T - Salieron Richard Spenhay por Franco Posse y Celín Padilla por Samir Perez
  • 59' 2T - Salió Juan Gonzales por Saul Severiche
  • 77' 2T - Salió César Menacho por Guilmar Centella
  • 88' 2T - Salió Samir Perez por Ramiro Eguez
Amonestados en Blooming:
  • 40' 2T Samir Perez (Conducta antideportiva), 40' 2T Matías Abisab (Insultar o desaprobar al árbitro) y 50' 2T Braulio Uraezaña (Discutir con un rival)
Expulsados en Blooming:
  • 48' 2T Marc Enoumba (Roja directa) y 51' 2T Matías Abisab (Roja directa).

