Blooming cayó 1-0 ante Wilstermann en un partido ajustado en el Félix Capriles de Cochabamba

Los celestes no pudieron en su visita a Cochabamba y terminaron cayendo por un marcador ajustado.
25/09/2025 11:43
Por la fecha 22 de la División Profesional, Wilstermann ganó en su casa ante Blooming. En el minuto 16 del primer tiempo, Alex Cáceres anotó el gol que le dio el triunfo a Wilstermann.
El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Braulio Uraezaña Cuñaendi con su disparo.
Alex Cáceres tuvo una gran actuación. El atacante de Wilstermann brilló al convertir 1 gol.
La presencia defensiva Gonzalo Castillo fue notable en el partido. El defensa de Wilstermann fue importante .
El DT de Wilstermann, Humberto Viviani, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Lucas Salinas en el arco; Robson Dos Santos, Gonzalo Castillo, Rafael Corrales y Francisco Rodríguez en la línea defensiva; Cristhian Machado, Alfredo Aliaga y Alejandro Chumacero en el medio; y Alejandro Barrón, Alex Cáceres y Luis Rodríguez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Mauricio Soria salió con una disposición táctica 4-5-1 con Braulio Uraezaña bajo los tres palos; Juan Gonzales, Marc Enoumba, Gabriel Valverde y Celín Padilla en defensa; Matías Abisab, Richard Spenhay, Moisés Villarroel, Guido Vadalá y Martín Alaniz en la mitad de cancha; y César Menacho en la delantera.
Gabriel Mendoza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Wilstermann enfrentará de visitante a Universitario de Vinto, mientras que Blooming jugará de local frente a Bolívar.
De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 11 puntos, mientras que la visita, con 37, queda en el cuarto lugar.
