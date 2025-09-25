¡Cumplió su sueño! Novio recrea el beso de Spiderman en su boda

Un novio se hizo viral en redes sociales tras recrear la escena de Spiderman en su boda, el momento que el super héroe está colgado y que Mary Jane se acerca a darle un beso.

Esta escena fue recreada tras que una pareja de novios se diría el “sí acepto”, y las imágenes se compartieron en redes sociales.

En el video se puede ver a la pareja bajando del altar, de repente cae una cuerda y el novio se cuelga de ella para recrear la icónica escena, se coloca boca abajo y su pareja se inclina para poder besarlo.

Según se conoció, esa fue la única petición de la novia para casarse.

Video:

