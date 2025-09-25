¡Cumplió su sueño! Novio recrea el beso de Spiderman en su boda

[Video] La imagen se hizo viral en redes sociales, y se conoció que esa fue la única petición que hizo la novia para casarse.
25/09/2025 11:43
Un novio se hizo viral en redes sociales tras recrear la escena de Spiderman en su boda, el momento que el super héroe está colgado y que Mary Jane se acerca a darle un beso.
Esta escena fue recreada tras que una pareja de novios se diría el “sí acepto”, y las imágenes se compartieron en redes sociales.
En el video se puede ver a la pareja bajando del altar, de repente cae una cuerda y el novio se cuelga de ella para recrear la icónica escena, se coloca boca abajo y su pareja se inclina para poder besarlo.
Según se conoció, esa fue la única petición de la novia para casarse.
Video:
