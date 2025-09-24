Un incidente marcó el final de la exitosa gira de Shakira en México, donde la artista ofreció doce conciertos de su tour Las mujeres ya no lloran. Durante una de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, un camarógrafo que la grababa para las pantallas gigantes tropezó y cayó, un suceso que generó polémica en redes sociales.

El momento, captado en video y ampliamente difundido, muestra a Shakira caminando entre la audiencia mientras el camarógrafo retrocede filmándola. Al no percatarse de un obstáculo, el hombre tropieza y cae al piso. Sorprendida, la cantante observa la caída, pero continúa caminando y, con una sonrisa, sube al escenario para seguir con su espectáculo.

Mientras una persona del equipo de logística asistía al camarógrafo, la actitud de la artista fue objeto de debate entre sus seguidores. Muchos criticaron la falta de empatía de la cantante, mientras otros justificaron su reacción bajo la premisa de que "el show debe continuar", ya que afirman que en esa parte del concierto, la artista debe subir rápidamente al escenario. A pesar de la controversia, el concierto final de Shakira en la capital mexicana fue un éxito rotundo, con la artista agradeciendo a sus fans por el apoyo incondicional a lo largo de 30 años de carrera.

Vea el video:

