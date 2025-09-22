Rompiendo tradiciones: Una novia regala un ramo a cada una de sus damas y las hace llorar de emoción

En un emotivo giro a la tradicional boda, una novia sorprendió a sus damas de honor al romper con la costumbre de lanzar el ramo y, en cambio, le entregó uno a cada una de ellas, acompañado de un conmovedor discurso.

El momento, capturado en video y viralizado en redes sociales, muestra a la novia dirigiéndose a sus amigas con un mensaje que ha tocado el corazón de muchos. "Chicas, no quiero que peleen por este ramo porque cada una de ustedes es digna, muy digna de encontrar a su verdadero amor. Todas ustedes merecen ser amadas, amar, ser mimadas y que sus hombres hagan cosas increíbles por ustedes", expresó la mujer, provocando lágrimas y aplausos entre las damas.

Tras sus palabras, la novia entregó a cada una de sus amigas un hermoso ramo de flores. La escena culminó con un abrazo grupal que selló el emotivo instante, antes de que comenzara la celebración con baile.

Este acto de la novia ha sido celebrado como un hermoso gesto de amor y amistad, desafiando una tradición milenaria para celebrar la individualidad y el merecimiento de cada una de sus amigas.

