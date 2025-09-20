TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

Tendencias

Concierto final de Bad Bunny será gratis: hora en Bolivia y dónde verlo

El artista puertorriqueño cerrará su residencia “No me quiero ir de aquí: Una Más” con un concierto en vivo desde Puerto Rico, y podrás verlo completamente gratis este sábado 20 de septiembre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/09/2025 18:39

Bad Bunny se presenta en el SNL50: The Homecoming Concert el 14 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York. Todd Owyoung/Peacock/Getty Images
Puerto Rico

Escuchar esta nota

El artista puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá el cierre de su residencia "No me quiero ir de aquí: Una Más" con un concierto muy especial que será transmitido en vivo y sin costo a nivel mundial este sábado 20 de septiembre de 2025.

El espectáculo se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y podrá verse completamente gratis a través de Amazon Music, el canal oficial de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y Prime Video, disponible para todos los clientes de Amazon, sin necesidad de suscripción adicional.

¿A qué hora ver el concierto en Bolivia?

Los fanáticos bolivianos podrán disfrutar del concierto en vivo a las 8:30 p. m. (hora de Bolivia).

Esta será la primera vez que una presentación en el "Choliseo" se transmite en vivo a escala global, permitiendo que seguidores de todo el mundo acompañen al ícono del reguetón en una noche histórica.

