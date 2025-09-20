Concierto final de Bad Bunny será gratis: hora en Bolivia y dónde verlo

El artista puertorriqueño cerrará su residencia “No me quiero ir de aquí: Una Más” con un concierto en vivo desde Puerto Rico, y podrás verlo completamente gratis este sábado 20 de septiembre.
El artista puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá el cierre de su residencia "No me quiero ir de aquí: Una Más" con un concierto muy especial que será transmitido en vivo y sin costo a nivel mundial este sábado 20 de septiembre de 2025.
El espectáculo se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y podrá verse completamente gratis a través de Amazon Music, el canal oficial de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y Prime Video, disponible para todos los clientes de Amazon, sin necesidad de suscripción adicional.
Los fanáticos bolivianos podrán disfrutar del concierto en vivo a las 8:30 p. m. (hora de Bolivia).
Esta será la primera vez que una presentación en el "Choliseo" se transmite en vivo a escala global, permitiendo que seguidores de todo el mundo acompañen al ícono del reguetón en una noche histórica.
