Agente de tránsito detuvo el tráfico para que una perrita anciana cruzara la calle

El gesto de la oficial, que puso la seguridad del animal por encima del flujo vehicular, generó una oleada de comentarios positivos, celebrando la humanidad y sensibilidad de la agente.

Red Uno de Bolivia

18/09/2025 22:54

Mundo

Un emotivo video se volvió viral en las redes sociales, mostrando un acto de empatía y compasión que conmovió a miles de personas. En las imágenes, una agente de tránsito es captada deteniendo por completo la circulación de vehículos para permitir que una perrita de avanzada edad cruce la calle de forma segura.

El clip, que circula con la frase "Una agente de tránsito cortó el tránsito para que una perra viejita pueda cruzar", muestra a la oficial haciendo señas a los autos para que se detengan, mientras la perra camina lentamente por el paso de peatones. Los conductores esperan pacientemente, respetando la acción de la agente.

El gesto de la oficial, que puso la seguridad del animal por encima del flujo vehicular, generó una oleada de comentarios positivos, celebrando la humanidad y sensibilidad de la agente. Este acto demuestra que la amabilidad y el respeto por los más vulnerables, incluso si son animales, son valores que la sociedad celebra y reconoce.

Aunque no se ha especificado el lugar exacto donde ocurrió el hecho, el video ha servido para recordar la importancia de la empatía y la bondad en la vida diaria.

