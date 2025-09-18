Un hombre falleció en un restaurante, y los meseros sacaron su cuerpo a la calle

La ciudad de Houston se encuentra conmocionada tras la muerte de Jessie Mobley Jr., de 34 años, quien falleció repentinamente mientras almorzaba en el KFFO Afro Steakhouse, un restaurante especializado en cocina de África Occidental, el pasado 7 de agosto.

Según informaron sus familiares y la policía local, en lugar de llamar al 911, los empleados del restaurante trasladaron el cuerpo de Mobley, junto con sus pertenencias, a la acera frente a una escuela de belleza cercana, creyendo que se trataba de una persona sin hogar. La situación fue descubierta al día siguiente por Andrea Arbelaez Sarrazola, estudiante de la escuela, quien encontró el cuerpo sin vida con signos de descomposición inicial y solicitó ayuda inmediata.

Mobley nació con VIH y tenía transtorno bipolar Créditos: Facebook/Jessie Mobley

La familia de Mobley expresó su indignación y dolor por la manera en que se manejó el incidente. “Si alguien le hubiera buscado ayuda en lugar de dejarlo en la acera, o hubiera llamado al 911, tal vez esto no habría sucedido”, afirmó Renee Mobley, madrastra de la víctima.

Mobley, quien habría cumplido 35 años la semana siguiente, vivía con VIH desde su nacimiento y fue diagnosticado con trastorno bipolar en la adultez. Sus familiares lo describen como una persona alegre que planeaba realizar cambios positivos en su vida, incluyendo establecer una familia.

Los meseros no llamaron a emergencias Créditos: KFFO

Las autoridades indicaron que la causa exacta de su muerte aún no se ha determinado y que la investigación podría cerrarse si se confirma que se trató de un fallecimiento por causas naturales. Su padre planea contratar un abogado una vez que el informe del médico forense sea publicado.

Mira la programación en Red Uno Play