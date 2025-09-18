Video: Granjero explica a sus vacas por qué no tienen agua y ellas parecen escucharlo atentamente

Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra un momento tan insólito como tierno: un granjero le habla directamente a su rebaño de vacas para explicarles por qué no pueden tener agua en ese momento, asegurándoles que la solución ya está en camino.

En las imágenes, se ve al hombre de pie frente a las vacas que lo observan atentamente. “Tengo buenas y malas noticias”, empieza diciendo. La mala, explica, es que no pudo arreglar el pozo de agua debido a un problema con el motor, no con la electricidad.

Sin embargo, la buena noticia que les comunica es que su amigo Michael vendrá pronto para traerles agua. “Así que no van a morir, solo estarán sedientas un poco más de tiempo”, les dice con un tono cercano y comprensivo.

El video, que fue compartido en diversas plataformas y publicado por medios como UHN, muestra cómo las vacas parecen escuchar con atención las palabras del granjero. El clip finaliza con el hombre agradeciéndoles por su “continuo apoyo” y deseándoles un “gran día”. La escena ha generado miles de reacciones, destacando la curiosa y tierna interacción entre el granjero y su ganado.

Mira la programación en Red Uno Play