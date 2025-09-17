Hallan tres maletas con droga en la Terminal de Buses de La Paz

Tras el hallazgo de tres maletas con droga en la Terminal de Buses de La Paz, la directora de esta entidad municipal, Iveliz Asturizaga, aseguró que se asumirán todas las acciones necesarias para reforzar los controles y garantizar la seguridad de los usuarios frente a hechos ilícitos.

El martes, personal de la Terminal encontró las maletas sospechosas y dio parte inmediato a las autoridades competentes. Las cámaras de seguridad del recinto permitieron identificar a más de seis personas presuntamente implicadas en el hecho, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

“Realmente estamos preocupados y trabajando de manera eficiente y rápida en coordinación con la fuerza del orden, con la intención justamente de que la gente tenga un espacio seguro, que no se cometan ilícitos en estos lugares. El mensaje es claro: acá en la Terminal de Buses no se va a admitir ningún tipo de impunidad para este tipo de delitos”, manifestó Asturizaga.

La autoridad edil informó además que se están llevando adelante coordinaciones a nivel interdepartamental con el fin de impedir que situaciones similares se repitan en otras terminales del país. “Hemos coordinado también algunas acciones a nivel interdepartamental para evitar que esto siga circulando a nivel nacional”, agregó.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se conoce la nacionalidad de los involucrados.

“Está en etapa de investigación y aquí la unidad especializada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es con quien hemos trabajado y hemos realizado acciones”, concluyó Asturizaga.

