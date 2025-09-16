Una enfermera del condado de Letcher, Kentucky, se ha vuelto viral por una hazaña digna de una comedia: revivir a un mapache borracho usando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Misty Combs, trabajadora del Departamento de Salud, encontró al pequeño ladrón de basura desmayado en un contenedor, aparentemente tras darse un banquete de duraznos fermentados cerca de una destilería local.

Todo comenzó cuando Combs llegó al trabajo y notó que una madre mapache, visiblemente angustiada, buscaba a sus crías desaparecidas. El rastro condujo a un contenedor de basura junto a la destilería Kentucky Mist Moonshine, donde, según Combs, dos crías se habían metido a comer fruta fermentada. Uno logró escapar por su cuenta, pero el otro estaba tumbado, sin moverse y empapado. “Parecía completamente ido. Todo el mundo decía que ya estaba muerto”, relató la enfermera.

Pero Misty no se dio por vencida. Activando su “instinto maternal”, se metió en modo paramédico improvisado y comenzó a hacerle RCP al mapache. Sus compañeros grabaron el surrealista momento en el que se la ve masajeando al animal y dándole compresiones torácicas con la esperanza de revivirlo. Contra todo pronóstico, el pequeño borrachín peludo volvió en sí. “Tenía miedo de que despertara y me mordiera... o me demandara”, bromeó Combs.

El video del rescate no tardó en viralizarse, ganando aplausos y carcajadas por igual. Algunos en redes ya la llaman “la mamá mapache" del año. Tras su heroico acto, Combs contactó a las autoridades de vida silvestre, quienes evaluaron al animal y lo devolvieron sano y salvo a su hábitat… probablemente con resaca.

