¡Amor de mamá! Labrador corre para rescatar a su cachorro de un accidente inminente

En redes sociales se ha compartido este video de un rescate perruno que muestra el amor de mamá.

Milen Saavedra

16/09/2025 11:21

¡Amor de mamá! Labrador corre para rescatar a su cachorro de un accidente inminente
Mundo

Un video conmovedor se volvió viral en las redes sociales, mostrando el increíble instinto protector de una perra labrador. La grabación, que ya acumula más de dos millones de reproducciones, captura el momento exacto en que la madre salva a su cachorro de un gran peligro.

En las imágenes, se ve a la perra blanca en el patio con sus cachorros negros. De repente, uno de los pequeños se escapa y corre directamente hacia la calle, donde una moto se acerca a toda velocidad. Sin dudarlo, la madre labrador reacciona de inmediato, corriendo tras él para detenerlo justo a tiempo, publica El Heraldo de México.

El video desató una ola de comentarios. Muchos usuarios aplaudieron el rápido accionar de la perrita, mientras que otros han criticado la negligencia de la familia por dejar la puerta abierta. El conmovedor rescate, que termina con la madre "regañando" al travieso cachorro, es un recordatorio del fuerte vínculo y el amor incondicional que existe en el reino animal.

Mira el video:

 

 

