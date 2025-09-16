“Un minuto de silencio”, artistas bolivianos rinden homenaje y recuerdan a Naoki Ishida

Tras la sensible muerte del vocalista de la agrupación ‘Explosión Cumbiera’, Naoki Ishida, diversos artistas enviaron mensajes de solidaridad, recordando su paso por la música nacional.

Uno de ellos fue la agrupación Kumbia Fusion, quienes dedicaron un minuto de silencio en memoria de Naoki Ishida y todos los asistentes acompañaron el pedido de los músicos.

Otro de los artistas fue Saymon Ruiz, “hoy despido a un gran amigo, un excelente músico y un hermano que Dios me regaló”, escribió en sus redes sociales.

Este lunes por la noche se conoció el fallecimiento del artista Naoki Ishida y actualmente es velado por amigos, familiares y compañeros.

