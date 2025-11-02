Le quisieron robar el celular, pero ella fue más inteligente que los ladrones

Una ingeniosa mujer logró frustrar un asalto en plena vía pública luego de ocultar su teléfono celular dentro de su paraguas.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que la víctima hablaba por teléfono con la sombrilla abierta cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximan con claras intenciones de robarle.

En cuestión de segundos, la mujer reacciona cerrando el paraguas y escondiendo el dispositivo en su interior, simulando que no llevaba nada de valor.

Uno de los delincuentes descendió de la moto y, tras revisarla brevemente, no logra encontrar el celular, por lo que, deciden huir del lugar sin concretar el robo.

