TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

22ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Le quisieron robar el celular, pero ella fue más inteligente que los ladrones

La rápida reacción de la mujer quedó registrada en cámaras de seguridad y se volvió viral en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 12:45

Foto: RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Una ingeniosa mujer logró frustrar un asalto en plena vía pública luego de ocultar su teléfono celular dentro de su paraguas.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que la víctima hablaba por teléfono con la sombrilla abierta cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximan con claras intenciones de robarle.

En cuestión de segundos, la mujer reacciona cerrando el paraguas y escondiendo el dispositivo en su interior, simulando que no llevaba nada de valor.

Uno de los delincuentes descendió de la moto y, tras revisarla brevemente, no logra encontrar el celular, por lo que, deciden huir del lugar sin concretar el robo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD