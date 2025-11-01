Así se vivió Halloween en Santa Cruz: mira los disfraces que hicieron a todos temblar de miedo

La noche del 31 de octubre, las calles del centro cruceño se llenaron de color, risas y sustos. Cientos de personas se dieron cita para celebrar Halloween, mostrando una asombrosa variedad de disfraces que robaron miradas y aplausos.

Desde clásicos personajes del cine de terror hasta ocurrencias propias del ingenio local, la Plaza 24 de Septiembre fue el escenario principal de una verdadera pasarela de fantasía. Entre los más comentados estuvieron el hombre sin cabeza, la vaca, Terrifier, Michael Myers, y una épica pelea entre dos dinosaurios T-Rex que desató carcajadas entre los asistentes.

También se robaron el show los personajes de la popular serie animada Phineas y Ferb, acompañados de Perry el Ornitorrinco, así como dos simpáticas ovejitas que parecían disfrutar de una amena tertulia en plena plaza.

Un video difundido en redes sociales resume lo mejor de esta noche llena de creatividad, donde el espíritu festivo y el humor cruceño se impusieron sobre el miedo. Las imágenes muestran cómo Santa Cruz volvió a demostrar que Halloween no solo se trata de sustos, sino también de imaginación, comunidad y diversión.

A continuación, las imágenes

