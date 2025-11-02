(VIDEO) Hombre capta a su novia siendo infiel y viraliza el momento en TikTok

En un video que ha alcanzado más de 25 millones de reproducciones, un hombre denunció la infidelidad de su novia, quien habría estado mensajeándose con otra persona mientras estaban juntos en la piscina.

Según explicó en la publicación, sus sospechas surgieron al notar el comportamiento extraño de su pareja y la constante atención a su teléfono.

Para descubrir la verdad, el sujeto ideó una estrategia: fingiría salir de casa para pasar tiempo con amigos, mientras se escondía en el segundo piso, esperando a que ocurriera algo fuera de lo común. Aproximadamente 30 minutos después, logró grabar a un hombre ingresando al domicilio junto a su novia, quedando evidencia de la situación.

El video muestra el momento en que la pareja es sorprendida infraganti mientras intentaban pasar tiempo a solas en la piscina. La reacción de ambos fue de sorpresa, mientras que el hombre decidió darles unos minutos antes de confrontarlos directamente y salir de casa para despejar la situación.

Posteriormente, el hombre narró que regresó tras unas horas y comprobó que ambos habían abandonado el lugar, asegurando que nunca volvió a verlos. El caso se volvió viral gracias a la publicación en TikTok del perfil @snow5_0, convirtiéndose en tendencia por la forma en que se descubrió la infidelidad y la reacción del hombre.

A pesar del éxito del video, el usuario dejó de subir contenido relacionado un año después, y la mujer nunca fue identificada públicamente. No obstante, el clip continúa disponible en su perfil, acumulando reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la historia.

Mira la programación en Red Uno Play