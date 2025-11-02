¡Atención! Estos son los signos más infieles del zodiaco

Según la astrología, la infidelidad no siempre nace de la falta de amor, sino de la necesidad de sentir emoción y vivir nuevas experiencias. Algunos signos, impulsados por su naturaleza aventurera o pasional, pueden buscar estímulos fuera de la relación cuando sienten que la rutina se apodera de su vida amorosa.

Geminis

Géminis es uno de los signos más propensos a la infidelidad. Regidos por Mercurio, los geminianos necesitan constante comunicación y estímulo mental. Su curiosidad y deseo de variedad pueden hacerlos coquetear o buscar conexiones fuera de su pareja, aunque no necesariamente quieran hacer daño.

Aries

Aries también aparece en la lista. Son impulsivos y apasionados, y actúan siguiendo sus emociones del momento. Si sienten que su relación se vuelve aburrida o que no se les valora lo suficiente, buscarán nuevas aventuras para sentirse vivos y desafiados.

Leo

Leo completa el top tres. Este signo necesita ser admirado y sentirse el centro de atención. Aunque puede ser leal cuando ama de verdad, su vanidad y deseo de reconocimiento pueden llevarlo a flirtear o buscar aventuras que refuercen su autoestima.

La astrología muestra que cada signo tiene formas distintas de vivir el amor. Mientras algunos buscan emoción y estímulos fuera de la relación, otros pueden mantener la fidelidad si encuentran comunicación, admiración y pasión dentro de su vínculo.

