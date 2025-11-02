Tras separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole grabó un sensual video que dejó sin palabras a sus fans

Tras confirmar su separación del futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, la cantante argentina Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores con un video en Instagram, luciendo un sensual disfraz de Halloween inspirado en Venom.

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló cientos de comentarios de fans admirando su look y actitud.

En el video, Nicki se muestra bailando al ritmo de la canción “Putería” de DobleP, moviéndose con soltura y mostrando un estilo atrevido que combina perfectamente con el característico traje negro tipo catsuit del personaje.

La artista acompañó la publicación con el mensaje: “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, dejando en claro su entusiasmo por la festividad.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos hicieron referencia a su reciente ruptura con Lamine Yamal, con comentarios ingeniosos como: “No soy Lamine, pero cuando quieras me podés Yamal” o “Imaginate ser Lamine y ver este video ahora…”. Otros se enfocaron en la estética del disfraz y la presencia de la cantante, elogiando su belleza y estilo.

