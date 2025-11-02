Tras separarse de Lamine Yamal, Nicki Nicole grabó un sensual video que dejó sin palabras a sus fans

La cantante se grabó con un disfraz para Halloween en medio de la ruptura con el futbolista del Barcelona.
02/11/2025 9:52
Escuchar esta nota
Tras confirmar su separación del futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, la cantante argentina Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores con un video en Instagram, luciendo un sensual disfraz de Halloween inspirado en Venom.
La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló cientos de comentarios de fans admirando su look y actitud.
En el video, Nicki se muestra bailando al ritmo de la canción “Putería” de DobleP, moviéndose con soltura y mostrando un estilo atrevido que combina perfectamente con el característico traje negro tipo catsuit del personaje.
La artista acompañó la publicación con el mensaje: “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, dejando en claro su entusiasmo por la festividad.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00