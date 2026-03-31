¡Con la verde bien puesta! Will Parfitt envía su aliento a Bolivia previo al duelo decisivo contra Irak

El entusiasmo por la Selección Boliviana trascendió fronteras, y esta vez el apoyo llega desde Australia. El reconocido creador de contenido Will Parfitt sorprendió a sus seguidores al publicar un video vistiendo la camiseta oficial de "La Verde", enviando un mensaje cargado de energía positiva para el encuentro de hoy.

Un hincha de lujo desde el exterior

Parfitt, quien desarrolló un vínculo especial con el país tras sus múltiples visitas, no quiso quedar fuera de la fiebre mundialista. A través de sus redes sociales, dedicó unas palabras de aliento a la escuadra nacional:

"¡Buena suerte Bolivia! Estaré pendiente y te apoyaré", escribió el australiano, cerrando su video con un enérgico "¡Vamos Bolivia!".

El sueño de México 2026

El mensaje llega en un momento crucial. Hoy, Bolivia se enfrenta a la selección de Irak en un partido de vida o muerte. El objetivo es claro: asegurar un cupo para el Mundial 2026.

La imagen de Parfitt luciendo el escudo de la FBF se ha vuelto viral rápidamente, sumando una dosis extra de motivación para la hinchada que sueña con ver a su equipo nuevamente en la cita máxima del fútbol.

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