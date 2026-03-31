¡Bolivia en la final! Nuestro escarabajo necesita tu voto para ganar al mundo

Bolivia tiene hoy una razón más para unirse. Desde el corazón de la Chiquitania, una pequeña pero impresionante especie está dejando huella en el mundo y necesita del apoyo de todos: el escarabajo tigre ornamentado boliviano llegó a la gran final de un certamen internacional y está a un paso de hacer historia.

El Pometon bolivianus, una especie endémica del bosque seco chiquitano, logró posicionarse entre los cuatro finalistas del concurso global organizado por el Zoológico de Indianápolis. Hace apenas unos años, era prácticamente desconocido. Hoy, representa al país en un escenario internacional.

Con sus tonos verdes tornasolados y su apariencia única, este escarabajo no solo destaca por su belleza, sino también por lo que simboliza: la riqueza natural de Bolivia y la urgencia de protegerla.

El concurso reúne especies en riesgo de extinción de todo el mundo. Comenzó con 64 participantes y, tras varias rondas, solo quedan cuatro. Ahora, el ganador será definido por el voto del público.

La etapa final ya está en marcha y se extenderá hasta el 3 de abril. En las primeras horas, el escarabajo boliviano se ubica en el segundo lugar, lo que hace que cada voto sea clave.

Pero esto va más allá de una competencia. El certamen contempla más de 55.000 dólares para proyectos de conservación, incluyendo un premio principal de 10.000 dólares para la especie ganadora. Es decir, votar también es apoyar la protección de esta joya de la biodiversidad boliviana.

Hoy, el llamado es claro: Bolivia puede lograrlo, pero necesita el impulso de su gente.

¿CÓMO APOYAR?

Ingresa a: https://uproar.indianapoliszoo.com Haz clic en “I want to vote” Busca Bolivian Ornate Tiger Beetle (escarabajo tigre ornamentado boliviano) Emite tu voto

Puedes votar una vez al día desde cada dispositivo (celular, computadora o tableta).

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