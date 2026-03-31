'Tranca Cero': 7 claves para entender el plan que busca eliminar la burocracia en Bolivia

El Gobierno puso en marcha el programa 'Tranca Cero', una iniciativa que busca reducir la burocracia estatal y modernizar los servicios públicos mediante el Decreto 5595. Estas son las 7 claves para entender cómo funcionará:

1. Menos burocracia, más agilidad

El plan establece una política nacional para eliminar barreras burocráticas injustificadas, simplificar trámites y modernizar la gestión del Estado.

2. ¿Qué se considera “tranca”?

Cualquier requisito, cobro o trámite que retrase, encarezca o dificulte el acceso a servicios o actividades económicas —y que no esté debidamente registrado— será considerado una barrera burocrática.

3. Aplicación en todo el Estado

La medida alcanza a ministerios, instituciones públicas, empresas estatales y entidades donde el Estado tenga participación mayoritaria.

4. Trámites más simples y digitales

Se impulsará la eliminación de requisitos innecesarios, la reducción de duplicidades y la implementación de procesos más simples, rápidos y digitales.

5. Catálogo único obligatorio

Se crea el Catálogo Nacional de Trámites: si un requisito no está registrado ahí, no podrá ser exigido (salvo excepciones legales específicas).

6. Digitalización total

El Estado avanzará hacia trámites digitales, interoperables y automatizados para reducir tiempos, costos y mejorar la transparencia.

7. Control y participación ciudadana

Se implementan dos herramientas clave:

Un ranking que medirá qué instituciones simplifican mejor sus procesos.

La plataforma “Reporta Tu Tranca”, donde ciudadanos podrán denunciar trámites excesivos o innecesarios.

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