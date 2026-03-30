¿Evidencia real o ilusión? Video de una supuesta "hada" en un parque se vuelve viral

El mundo de lo paranormal volvió a encender las redes sociales tras la difusión de un video que, según su autora, registra la presencia de un ser elemental en pleno corazón de la capital argentina. Lo que comenzó como un paseo nocturno por un parque de Buenos Aires terminó en un avistamiento que muchos no dudan en calificar como un "hada".

La grabación, que ha comenzado a circular con fuerza en plataformas digitales, muestra a un pequeño ser alado revoloteando cerca de la cámara. Aunque a primera vista podría confundirse con una libélula o un insecto nocturno, la testigo asegura que el comportamiento y la morfología del ente eran distintos a los de cualquier animal conocido.

Rasgos humanos en miniatura

Según el relato de la mujer, al observar detenidamente al ser mientras volaba, pudo distinguir características asombrosas: una estructura corporal similar a la de una mujer y dos pequeñas extremidades inferiores claramente diferenciables como piernas.

"Parecía una libélula, pero no lo era. Tenía forma humana", detalló la mujer al describir el encuentro con este supuesto ser elemental que parecía interactuar con el entorno antes de desaparecer en la penumbra del parque.

El debate en la comunidad paranormal

El video no fue publicado originalmente por la testigo, sino que fue difundido por la cuenta "alexanderhelbert", un usuario reconocido en el ámbito digital por compartir contenido vinculado a la temática OVNI y fenómenos inexplicables.

Como es habitual en estos casos, la comunidad de internautas se encuentra dividida:

Los creyentes: Afirman que los parques y reservas naturales de Buenos Aires podrían albergar este tipo de "energías" o seres elementales que rara vez se dejan ver ante la cámara.

Los escépticos: Sugieren que podría tratarse de una pareidolia (donde el cerebro interpreta formas familiares en objetos aleatorios) o de un insecto desenfocado cuyas patas traseras dan la ilusión óptica de ser extremidades humanas.

¿Un fenómeno recurrente?

No es la primera vez que se reportan este tipo de avistamientos en zonas verdes de grandes ciudades, pero la nitidez de algunos fragmentos de esta grabación ha puesto el tema nuevamente en la mesa de debate. Por ahora, el video de la "hada porteña" sigue acumulando miles de reproducciones, alimentando el misterio sobre qué criaturas conviven con nosotros en los espacios urbanos cuando cae el sol.

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