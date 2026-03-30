"Mucho calor": Joven se vuelve viral por dormir al borde de la ventana de su departamento (Video)

Lo que comenzó como un patrullaje nocturno de rutina para la Policía Militar de Santa Catarina (Brasil) terminó en uno de los rescates más extraños de los que se tenga registro. En la ciudad de Itapema, una joven se convirtió en el centro de todas las miradas al ser descubierta durmiendo profundamente fuera de la ventana de su departamento, sostenida solo por la malla de seguridad.

La imagen, captada por vecinos y transeúntes, se volvió viral en cuestión de horas. En ella se observa a la mujer recostada con el cuerpo totalmente en el vacío, utilizando la red de protección como si fuera una hamaca improvisada a varios metros de altura.

Un rescate de máxima tensión

Al detectar el riesgo inminente en el barrio Morretes, los oficiales no perdieron tiempo. Al notar que el departamento estaba cerrado, lograron ingresar al edificio y acceder a la vivienda. Con movimientos cautelosos para no asustar a la joven —lo que podría haber provocado una caída fatal—, los agentes entraron al dormitorio, encendieron la luz y abrieron la ventana desde el interior.

Tras recibir indicaciones de los policías, la joven regresó al interior del inmueble por sus propios medios. Según el reporte oficial, no presentaba heridas y se encontraba en buen estado de salud, pese al impacto de la situación.

¿Qué sucedió realmente?

Aunque el video sigue sumando reproducciones en redes sociales, el motivo detrás de este comportamiento sigue siendo una incógnita. Las autoridades barajan diversas hipótesis que han alimentado el debate digital:

Sonambulismo: Una de las explicaciones más comentadas, dado que la joven parecía estar en un sueño profundo.

Búsqueda de aire fresco: Algunos medios locales sugieren que intentaba escapar del calor antes de quedar atrapada fuera.

Falla en la ventana: Existe la posibilidad de que la ventana se cerrara accidentalmente mientras ella se encontraba apoyada en la red.

El "héroe" invisible: la red de seguridad

Más allá de lo anecdótico, el caso ha servido para destacar la importancia de las mallas de protección en edificios residenciales. Muchos usuarios en redes sociales han elogiado la resistencia del material, que soportó el peso muerto de la joven durante un tiempo prolongado.

"Fue una escena de terror que terminó en alivio. Es un recordatorio de que en las alturas, cualquier descuido puede ser el último", comentó uno de los testigos del rescate.

Por ahora, la joven ha preferido mantenerse en el anonimato, mientras su imagen "colgando" de un tercer piso sigue recorriendo las pantallas de todo el continente.

Con datos de Banda B, Jornal Razao y Visor Noticias.

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