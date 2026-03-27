"¡Vete, te estoy grabando!": El aterrador video de un joven que enfrentó a un ente oscuro en su propia casa

En el mundo de lo paranormal, hay videos que generan dudas y otros que, simplemente, te dejan sin aliento. Esto último es lo que ha logrado el usuario argentino @leaanrrito en TikTok, cuyo reciente encuentro con lo que él denomina "un ente" ya acumula más de 3.6 millones de reproducciones y ha traspasado fronteras.

El oso que no estaba solo

El video comienza con una atmósfera tensa. El joven, visiblemente agitado, recorre su casa mientras desafía a la presencia: "Te estoy viendo. Dejá de molestar, andate. Te estoy grabando". La cámara apunta hacia una habitación donde descansa un enorme oso de peluche sobre una silla gamer.

Es ahí donde ocurre lo imposible: detrás del muñeco, una silueta negra y antropomorfa se asoma de manera inquietante.

Un portazo que silenció las dudas

La tensión llega a su punto máximo cuando, sin que nadie más esté en la vivienda, la puerta de la habitación se cierra de golpe con una fuerza sobrenatural. Al abrirla nuevamente, el joven entra en estado de shock al descubrir que el oso sigue en su lugar, pero la figura oscura se ha desvanecido en el aire.

Para demostrar que no se trata de un montaje con cómplices, el joven realiza un recorrido exhaustivo por el cuarto:

Debajo de la cama: Vacío.

Detrás de los muebles: Nada.

Armarios y rincones: Solo el silencio.

"Grabé al ente perfectamente", escribió el autor en la descripción, reafirmando que hace tiempo convive con situaciones extrañas en ese domicilio.

Reacción mundial: Entre el pánico y los consejos espirituales

El fenómeno no tardó en cruzar países, generando miles de comentarios en España, México, Chile y Estados Unidos. Las opiniones están divididas, pero el miedo es universal:

Los escépticos preocupados: "Lo siento mucho hermano, pero eso de ahí no es un fantasma", advirtió un usuario, sugiriendo que la "energía" captada parece ser algo más denso o peligroso. El protocolo de limpieza: "Llamá a un cura y que te limpie toda la casa", fue el consejo más repetido por quienes creen en las infestaciones espirituales. El empoderamiento: "No tengas miedo y enfrentalo vos mismo, sos más fuerte que esa cosa", escribió una seguidora tratando de darle valor al joven.

Este no es el primer video de este tipo en el perfil de "leaanrrito", lo que ha llevado a muchos a preguntarse si su hogar está construido sobre un terreno con historia o si, simplemente, ha atraído a un invitado no deseado que no tiene intención de irse.

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