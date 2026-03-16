Lo que pretendía ser un "beso de película" en las aguas de Praia Central, en Santa Catarina, estuvo a punto de convertirse en una tragedia real el pasado domingo. Una pareja que navegaba en una moto acuática alquilada decidió apagar el motor en pleno canal de navegación para protagonizar un momento romántico, sin percatarse de que se encontraban directamente en la ruta de un enorme "barco pirata" de excursiones turísticas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la proa del barco, que se han vuelto virales, muestran cómo los jóvenes permanecen inmóviles y entregados al romance mientras la enorme embarcación se aproxima. Debido al gran tamaño del barco y su limitada capacidad de maniobra en canales estrechos, la tripulación no logró identificar la pequeña moto a tiempo para evitar la colisión. El impacto fue inevitable y lanzó a ambos ocupantes al agua; la mujer sufrió heridas en la cabeza y tuvo que ser internada de urgencia en un hospital local.

Polémica por presunto estado de ebriedad

Tras el incidente, surgieron detalles polémicos sobre la conducta de los ocupantes de la moto acuática. Según relatos de testigos y tripulantes de la empresa turística, la pareja presentaba aparentes signos de embriaguez, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente ya que, según los informes, no se les realizó una prueba de alcoholemia tras el rescate. Además, la normativa marítima es clara: las embarcaciones menores deben ceder el paso a las de mayor porte, especialmente en zonas de maniobra restringida donde el barco pirata navegaba por su ruta obligatoria.

El Grupo Barco Pirata emitió un comunicado oficial aclarando que la embarcación seguía todos los protocolos de seguridad y que el "jetski" se encontraba detenido en un punto ciego y en una zona prohibida para el estacionamiento. La empresa ya ha notificado a la Marina de Brasil para que se inicie una investigación formal, mientras que la compañía Nautiusados, responsable del alquiler de la moto, también está bajo la lupa de las autoridades para determinar las responsabilidades de este accidentado encuentro amoroso.

Con datos de Jornal Razão y RT.

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