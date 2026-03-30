TEMAS DE HOY:
Accidente El Alto Infanticidios Expresidente Luis Arce

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Nadie es más importante que todos juntos”, el mensaje de Villegas antes del duelo ante Irak

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, destacó el trabajo colectivo y la unidad del grupo en la antesala del partido decisivo frente a Irak por el repechaje mundialista. 

Martin Suarez Vargas

30/03/2026 18:54

Óscar Villegas en conferencia de prensa. Foto: Red Uno de Bolivia.
México.

Escuchar esta nota

En la previa del crucial encuentro ante Irak, el entrenador de la Verde, Óscar Villegas, brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro que el éxito del equipo pasa por la unión y el compromiso de todos sus integrantes.

“No soy importante, son los jugadores los que son los más importantes en todo”, afirmó el estratega, resaltando además el rol de su cuerpo técnico. “Mi cuerpo técnico es tan importante como yo, porque hacemos un trabajo en equipo, somos una familia”, agregó.

Villegas también hizo énfasis en el lema que guía al plantel:

“Nadie es más importante que todos juntos”, una frase que, según explicó, ha sido clave para llegar hasta esta instancia. En ese sentido, destacó el ejemplo de referentes dentro del grupo como Carlos Lampe, de 39 años, a quien señaló como uno de los primeros en cumplir con todas las exigencias “sin privilegios”.

El seleccionador expresó su deseo de que ese espíritu colectivo se refleje en el partido.

“Esperemos que todo esto se pueda demostrar mañana, que festejemos todos y que el mérito sea desde el presidente de la Federación hasta el utilero, hasta todos los que han sido parte de esto”, sostuvo.

Bolivia enfrentará a Irak este martes desde las 23:00 (hora boliviana) en Monterrey, México, en un duelo decisivo que puede marcar el camino hacia la clasificación al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD