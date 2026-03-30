Duelo de Voces entra en zona roja: comienza la semana de eliminación

La emoción sube y la presión se siente. La semana de eliminación ya está en marcha en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde cada nota puede marcar la diferencia entre seguir en competencia… o despedirse del escenario.

Tras una semana cargada de talento, ya se definió la tabla de posiciones de los 16 participantes, dejando en evidencia quiénes lideran… y quiénes están en zona de riesgo.

Los protagonistas de esta noche

Cuatro participantes subirán al escenario con un solo objetivo: lograr la mejor puntuación y escapar de la eliminación:

Natalia Alcázar

Enrique Cuéllar

Nickole Vargas

Esteban Garnica

Así está la tabla

El ranking comienza a marcar distancia:

Jonatan Peñaranda lidera con 7.0

Un grupo fuerte lo sigue con 6.0

En la zona baja, los puntajes aprietan cada vez más

Casandra Tello cierra la tabla con 3.8, quedando en la posición más comprometida.

Competencia al límite

Los puntajes están cada vez más ajustados y el nivel no deja de subir. Los participantes con menor calificación deberán enfrentarse en duelo… y uno de ellos abandonará la competencia.

Lo que está en juego

La tensión crece porque ya no hay margen de error.

Cada presentación puede cambiarlo todo. Cada nota puede salvar… o condenar.

¿Cuándo verlo?

La cita es esta noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces, por la señal de Red Uno a las 20:45.

Porque en esta competencia… no gana el mejor, gana quien resiste la presión.

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