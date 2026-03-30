Un robo agravado con uso de arma de fuego se registró al mediodía del pasado sábado en la zona de Villa Copacabana, en La Paz, donde un hombre fue interceptado por al menos cuatro personas. El hecho dejó un aprehendido y tres sospechosos prófugos, mientras continúan las investigaciones.

Según el informe preliminar del Ministerio Público, la víctima, identificada como Roberto L. (45), fue abordada cuando se dirigía al domicilio de sus padres. Los agresores lo redujeron con violencia y realizaron al menos cuatro disparos al aire para obligarlo a tirarse al suelo y concretar el robo.

La fiscal de turno, Megumy Flores, indicó que tras el ataque los implicados huyeron en un vehículo. A partir de imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios, la Policía identificó la placa del motorizado, lo que permitió la aprehensión de Freddy B. A. (48), ahora investigado por robo agravado.

El sospechoso permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se alista su imputación formal. En la escena del hecho, peritos recolectaron tres casquillos de proyectil como parte de los indicios.

Reclamos vecinales por seguridad

El caso reactivó la preocupación de los vecinos de Villa Copacabana, quienes denunciaron un aumento de la sensación de inseguridad en el sector, especialmente tras el atraco ocurrido a plena luz del día en la calle Las Tres Viejas.

El presidente de la zona cuestionó la falta de respuesta efectiva de las autoridades y pidió coordinación entre instituciones. “Es momento de empezar a trabajar todos juntos (…) no solamente acá, es en toda la ciudad de La Paz”, afirmó.

También señaló limitaciones operativas en la Policía. “Nos dicen que tienen problemas en sus vehículos (…) entonces, ¿qué soluciones hay?”, reclamó, exigiendo medidas concretas.

Una vecina relató que escuchó detonaciones durante el hecho, lo que generó alarma. “He escuchado un ruido como un cohete (…) después me avisaron que había sido un tiroteo”, indicó.

Los habitantes del sector advirtieron además que cámaras de vigilancia y alarmas no estarían funcionando correctamente, y mencionaron problemas en señalización vial y control del tráfico.

Investigación en curso

La Fiscalía abrió un proceso por robo agravado y portación ilícita de armas, mientras la Policía mantiene operativos para ubicar a los otros tres implicados. Los vecinos demandan resultados y acciones urgentes para evitar nuevos hechos delictivos.

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