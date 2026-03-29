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Vecinos pensaron que era pirotecnia: Imágenes clave muestran atraco y huida de víctima en La Paz

De acuerdo con los registros, los delincuentes habrían realizado disparos de arma de fuego de manera inmediata para reducir a la víctima y sustraer sus pertenencias, tras lo cual el joven abandonó la escena luego de un violento forcejeo.

Cristina Cotari

29/03/2026 14:16

Nuevas imágenes revelan detalles de un atraco en La Paz. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

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Nuevas imágenes de cámaras de seguridad salieron a la luz este domingo y muestran con mayor detalle el atraco armado ocurrido ayer en la ciudad de La Paz, donde un joven fue interceptado por delincuentes a plena luz del día.

Las grabaciones, proporcionadas por vecinos a la Policía, muestran al joven caminando por la vía con una mochila momentos antes del atraco. En las imágenes posteriores también se observa que la víctima se retira corriendo del lugar sin solicitar auxilio, tras el hecho delictivo.

 

El atraco ocurrió en la zona de Villa Copacabana, y estas nuevas imágenes permiten identificar con mayor claridad la vestimenta y algunos rasgos físicos de la víctima, además de aportar nuevos elementos que podrían contribuir a la investigación policial.

Antecedentes del caso

Según las primeras imágenes de seguridad, el atraco ocurrió en la avenida Avenida Esteban Arce, donde un joven con mochila fue interceptado por tres sujetos que descendieron de un vehículo blanco.

De acuerdo con los registros, los delincuentes habrían realizado disparos de arma de fuego de manera inmediata para reducir a la víctima y sustraer sus pertenencias, tras lo cual el joven abandonó la escena luego de un violento forcejeo.

El estruendo de las detonaciones generó pánico entre los vecinos del sector, quienes inicialmente confundieron los disparos con pirotecnia. La Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los autores del atraco y dar con su paradero.
 

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