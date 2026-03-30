Cae uno de los implicados en balacera y robo agravado en Villa Copacabana

Un hombre de 48 años fue aprehendido y es investigado por el presunto delito de robo agravado, tras su supuesta participación en una balacera registrada en la zona de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz.

El sospechoso, identificado como Freddy B. A., permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la División Propiedades, mientras avanzan las investigaciones del caso.

De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, el sujeto habría formado parte de un grupo de al menos cuatro personas que interceptaron a la víctima, un hombre de 45 años identificado como Roberto L., cuando se dirigía al domicilio de sus padres. Durante el hecho, los agresores utilizaron un arma de fuego para intimidarlo y lograr sustraer sus pertenencias.

La fiscal de turno, Megumy Flores, informó que el incidente ocurrió al mediodía del sábado. Según su declaración, los atacantes redujeron a la víctima mediante el uso de la fuerza física y, ante su resistencia, uno de ellos realizó al menos cuatro disparos al aire para obligarlo a tenderse en la vía pública.

Tras el hecho, los delincuentes huyeron en un vehículo. Sin embargo, gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos, las autoridades lograron identificar la placa del motorizado, lo que permitió la aprehensión de uno de los presuntos implicados.

En el lugar del suceso, personal especializado recolectó al menos tres casquillos de proyectil, los cuales forman parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.

La Fiscalía Departamental de La Paz inició un proceso penal por los delitos de robo agravado y portación ilícita de armas. En las próximas horas, la comisión de fiscales presentará la imputación formal y solicitará la detención preventiva del acusado ante un juez cautelar.

Entretanto, la Policía continúa con operativos para dar con el paradero de los otros tres involucrados que lograron evadir el cerco policial.

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