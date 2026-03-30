“Vamos a supervisar el trabajo hecho”: TSE coordina con TED Santa Cruz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, arribó a Santa Cruz con el objetivo de fiscalizar directamente el cierre del cómputo y la situación derivada en San Ignacio de Velasco. "Venimos coordinando como Órgano Electoral con el presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, vamos a tener una reunión con él, vamos a supervisar el trabajo que ha hecho", afirmó la autoridad ante la prensa.

La máxima instancia electoral busca esclarecer las irregularidades reportadas en San Ignacio de Velasco antes de oficializar el llamado a las urnas para el mes de abril.

"Queremos saber lo que ha ocurrido por eso estamos acá; siempre se va a buscar una solución en base a la democracia y al principio de legalidad", subrayó Ávila al referirse a la anulación de mesas.

Pese a la incertidumbre generada en la provincia mencionada, el TSE ratificó que el calendario electoral para elegir al nuevo gobernador del departamento sigue en pie.

"Lo que tiene que quedar claro es que en Santa Cruz habrá una segunda vuelta electoral el 19 de abril entre los dos candidatos más votados", sentenció el titular del Órgano Electoral.

Finalmente, la comitiva oficial regresará a la sede de Gobierno para formalizar los pasos administrativos que permitan dar continuidad al proceso democrático. Sobre las decisiones previas del ente regional, Ávila concluyó que "el TED de Santa Cruz determinó qué mesas se anulan y cuáles no, sobre ese punto se va a coordinar también".

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