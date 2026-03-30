APB-Súmate logra ocho asambleístas y apuesta por trabajo conjunto en Cochabamba

La alianza APB-Súmate obtuvo alrededor de ocho asambleístas departamentales en Cochabamba, tras los resultados de las elecciones subnacionales, según informó su jefe de campaña, Luis Prudencio.

Señaló que la agrupación respetará los resultados que dieron como ganador de la Gobernación a Leonardo Loza, y expresó su confianza en la institucionalidad electoral.

“Lo que queda es trabajar por Cochabamba; el desarrollo no se enmarca solo en una elección, sino en los próximos cinco años”, afirmó.

En ese contexto, Prudencio destacó que la presencia de asambleístas permitirá fiscalizar e impulsar una labor coordinada en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), con el objetivo de aportar al desarrollo regional.

Asimismo, remarcó la disposición de su alianza para trabajar de manera conjunta con las distintas autoridades, más allá de diferencias políticas.

Composición de la ALD

La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALD) está compuesta por 34 asambleístas titulares, distribuidos entre representantes por territorio, población e indígenas, elegidos mediante sufragio universal y normas propias en el caso de pueblos originarios.

Prudencio subrayó que el desafío ahora es articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, tomando en cuenta que varias alcaldías no pertenecen a la misma línea política.

El cómputo oficial concluyó este sábado, confirmando la victoria de Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), con el 40,43% de los votos, por encima de sus contendores.

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