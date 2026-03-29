Con alta expectativa, Santa Cruz espera conclusión de conteo de votos

A una semana de realizadas las elecciones subnacionales, el departamento de Santa Cruz se mantiene en vilo a la espera de los resultados oficiales finales del Tribunal Electoral Departamental (TED), que definirán a los candidatos que disputarán el balotaje por la gobernación el próximo 19 de abril.

El proceso de cómputo avanza hacia su conclusión total, con un porcentaje cercano al 100%, lo que permite anticipar que en las próximas horas se conocerá el panorama definitivo de la contienda electoral.

Hasta el mediodía de este domingo, el conteo de votos para la gobernación alcanzaba 98.79%, mostrando a los candidatos de Alianza Libre, Juan Pablo Velasco y Otto Ritter de Santa Cruz para Todos, con el 28.37% y 27.02%, respectivamente, dejando atrás al actual gobernador de Santa Cruz y candidato a la gobernación por Creemos-Patria.

El vocal Manfredo Bravo indicó que al menos 150 mesas deberán repetir la votación debido a observaciones en actas, lo que podría extender parcialmente el proceso; además, señaló que en el municipio de San Ignacio de Velasco, el cómputo ya fue cerrado al 100%, aunque persisten conflictos por el desconocimiento de resultados por parte de algunos sectores.

En este sentido, se explicó que el próximo domingo 5 de abril se repetirá la votación para gobernador en 21 mesas de sufragio del municipio de San Ignacio de Velasco. La decisión responde a irregularidades detectadas durante los comicios anteriores.

Desde el órgano electoral se informó que restan por consolidarse algunas actas y resolver observaciones puntuales, aunque se trata de casos mínimos que no modificarían de manera significativa la tendencia general.

La expectativa crece entre la población y las organizaciones políticas, que aguardan la confirmación oficial de los dos frentes que pasarán a la segunda vuelta, prevista en las próximas semanas.

Con el cierre inminente del conteo, Santa Cruz se encamina a una nueva etapa electoral, donde la definición del próximo gobernador se decidirá en las urnas mediante el balotaje.

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