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Deportes

The Strongest gana a Blooming la primera final del repechaje

El cuadro atigrado llega con ventaja al duelo de vuelta en La Paz.

Agencia APG

29/03/2026 11:15

Jugadores de Blooming y The Strongest disputando el balón. Foto: Internet.
Montero, Bolivia.

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De nuevo con una actuación destacable de Carmelo Algarañaz, The Strongest quedó por encima de Blooming, anotando un triunfo por 2-1, en la primera final del torneo repechaje, que se disputó la noche de este sábado, en el estadio Gilberto Parada, de Montero.

Autor de un gol y dando la asistencia para el segundo, Algarañaz se volvió en la figura del encuentro de ida, colocando a su equipo a un paso de ganar este torneo amistoso, que otorga minutos de juego a los jugadores rumbo al inicio del campeonato oficial.

El arquero Gustavo Almada entregó la pelota a Algarañaz en un error, en su intento por despejar la pelota, y el delantero definió, enviando la pelota por encima del guardameta, a los 19 minutos. Este fue una falla imperdonable, pese a que anteriormente estaba haciendo una labor destacable con las atajadas que hizo.

En el arco contrario también se cometió un error, con Rodrigo Banegas saliendo a destiempo para descolgar un servicio y la pelota fue reactivada en el área, donde César Menacho empujó el esférico con un golpe de cabeza, a los 54 minutos.

Camino a la recta final (80´), Adrián Estacio colocó el 2-1, recibiendo una habilitación de Algarañaz para quedar delante del arquero y rematar abajo, resolviendo el compromiso, en el cual los celestes jugaron con un equipo alterno y pagaron las consecuencias.

La revancha se disputará el siguiente martes 31 de marzo, desde las 18:00, en el estadio Hernando Siles. El ganador de este torneo enfrentará a Always Ready, segundo en Torneo de Verano.

Alineaciones iniciales:
Blooming (1): Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Eduardo Justiniano, Juan Gonzáles, Saúl Severiche, Julio Herrera, Roberto Melgar, Percy Loza, Matheo Ocampo, Luis Chávez y César Menacho.
DT: Mauricio Soria.

The Strongest (2): Rodrigo Banegas; Widen Saucedo, Martín Chiatti, José Moya, Carlos Roca, Raúl Castro, Jovani Welch, Fabricio Quaglio, Jaime Arrascaita, Carlos Ventura y Carmelo Algarañaz.
DT: Juan Carlos Paz García.

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