Jornada electoral en Santa Cruz deja 19 aprehendidos y más de 200 vehículos retenidos

La jornada electoral en el departamento de Santa Cruz se desarrolló con normalidad gracias al despliegue de la Policía Boliviana, que garantizó la seguridad de recintos, traslado de material electoral y control vial en toda la región.

El coronel Jhenky David Gómez Córdova, comandante departamental de Santa Cruz, informó que un total de 5.471 efectivos policiales se encontraban acuartelados desde las cero horas de la jornada, en el marco del plan de operaciones “Elecciones Subnacionales 2026 – Bicentenario de la Policía Boliviana”.

“Se ha dispuesto 1.539 efectivos para custodiar el material electoral y los recintos de votación, 1.488 para la seguridad de los colegios y 300 en el centro de cómputo”, detalló el coronel Gómez.

Además, señaló que se reforzó la presencia policial en sectores críticos como Puerto Suárez, Porongo, Colpa Bélgica, Montero, Yapacaní y San Ramón con un contingente adicional de 100 efectivos.

Durante la jornada, la Policía reportó la aprehensión de 19 personas por delitos diversos, entre ellos asistencia familiar, casos de asesinato y destrucción de bienes del Estado. También se retuvieron 243 vehículos que circulaban sin autorización, 214 en la ciudad de Santa Cruz y 29 en provincias.

Entre los casos más relevantes, el coronel Gómez relató que en una unidad educativa de Porongo, se detuvo a una mujer por obstaculizar el ingreso de votantes. “Esta persona se encontraba en la puerta del recinto impidiendo que las personas ingresen para emitir su voto, un derecho constitucional. Fue remitida a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Porongo”, precisó.

Asimismo, en Cotoca, 27 personas, entre ellas 5 menores, fueron arrestadas por presuntamente intentar interferir en el traslado del material electoral.

“Estas personas fueron trasladadas a la ciudad de Santa Cruz a conocimiento del fiscal para determinar su situación legal”, explicó Gómez.

El coronel destacó que la jornada se desarrolló “sin mayores incidentes” y agradeció la colaboración de la población: “Creemos que la Policía Boliviana garantizó una fiesta democrática tranquila, cumpliendo con todas nuestras responsabilidades institucionales”.

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