¿Habrá debates en la segunda vuelta? Esto respondió el presidente del TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se pronunció sobre la realización de debates de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 19 de abril, asegurando que los candidatos estarán obligados a participar.

Ávila explicó que, dentro del calendario electoral, está contemplado el desarrollo de debates entre los postulantes que avancen al balotaje. En ese sentido, remarcó que, al tratarse de solo dos candidatos, la participación de ambos es fundamental para garantizar el ejercicio democrático.

“No puede haber un debate con un solo candidato”, sostuvo la autoridad, al señalar que la ausencia de uno de los postulantes desnaturalizaría este espacio de confrontación de ideas.

Si bien aclaró que los debates no están formalmente normados, Ávila enfatizó que se han convertido en una “obligatoriedad” impulsada por la ciudadanía, que demanda conocer las propuestas de quienes aspiran a cargos públicos.

“Todo candidato que pide el voto debe asistir al debate, exponer sus propuestas, sus ideas y sus programas”, manifestó.

Asimismo, destacó que los debates realizados en el marco de las elecciones subnacionales han tenido una respuesta favorable, ya que permiten a la población acceder a información clave para emitir un voto informado.

Desde el TSE consideran que estos espacios son esenciales para fortalecer la democracia y promover una decisión consciente por parte del electorado en la elección de sus futuras autoridades.

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