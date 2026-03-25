Segunda vuelta electoral: quiénes podrán votar y quiénes no

A medida que se acerca el balotaje por gobernaciones del 19 de abril, una duda se repite en todo el país: ¿qué pasa con quienes no votaron en la primera vuelta?

La respuesta es clara. Según el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sí podrán votar en la segunda vuelta.

¿Por qué? Porque se utilizará el mismo padrón electoral. Esto significa que todos los ciudadanos habilitados para la primera ronda mantienen intacto su derecho a sufragar, incluso si no acudieron a las urnas en esa ocasión.

En otras palabras, no haber votado antes no te deja fuera del balotaje. La obligación de votar sigue vigente, pero la ausencia en la primera vuelta no elimina tu posibilidad de participar en la siguiente.

Sin embargo, hay una excepción importante que genera atención. No todos podrán votar.

Quienes figuren como inhabilitados en el padrón electoral sí quedarán fuera de este proceso. Este grupo incluye a personas que:

Tienen sanciones pendientes con el órgano electoral

Presentan inconsistencias en sus datos

No regularizaron su registro biométrico

En estos casos, deberán esperar a una futura actualización del padrón para recuperar su derecho al voto.

Además, de cara a esta nueva jornada electoral, el TSE confirmó que se realizará un nuevo sorteo de jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso.

Así, mientras crece la expectativa por la segunda vuelta, el mensaje es directo: si estabas habilitado, aún estás a tiempo de participar.

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