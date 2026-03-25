Beni, Tarija y Oruro se van a segunda vuelta para elegir gobernador

La elección de gobernadores en Beni, Tarija y Oruro se definirá en segunda vuelta el próximo 19 de abril, según los datos del cómputo oficial de los tribunales electorales de ambos departamentos, que están a poco de concluir con esa tarea; sin embargo, la tendencia ya es irreversible.

En el caso de Beni, irán a la segunda vuelta Tito Egüez, de Patria Unidos, y Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Egüez no logró superar la barrera del 40% de los votos para lograr la victoria en primera instancia, según el cómputo oficial de votos.

Egüez se ubica en el primer lugar con el 36,70% de los votos y Vargas es segundo con el 20,20%.

Tarija

En el caso de Tarija, el cómputo oficial también dispone que habrá una segunda vuelta para la elección de gobernadores.

Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, tiene 35,75% y María René Soruco, que postula por Camino Democrático Para el Cambio, sumó el 28,41%de los votos, por lo que ninguno cumple el requisito para lograr la victoria en primera vuelta.

Oruro

En Oruro, según los datos del Órgano Electoral, ningún candidato logró alcanzar el 50% más uno de los votos, ni el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo lugar, requisitos establecidos por ley.

El candidato de Jacha-Jaskisa-Fesorc, Edgar Sánchez Aguirre, obtuvo 85.987 votos (35,28%), ubicándose en el primer lugar.

En segundo lugar quedó Óscar Chambi Callapa, de Patria Oruro, con 26.937 votos (11,05%), lo que configura la dupla que iría a una segunda vuelta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó para el 19 de abril la segunda vuelta para la elección de gobernadores en los casos donde no se cumplió con la norma en cuanto al apoyo ciudadano. Con información de La Razón

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