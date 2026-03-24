¿No votaste en la primera vuelta? Esto pasará en la segunda, según el TSE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la convocatoria para la segunda vuelta de elección de gobernadores será será emitida una vez concluyan los cómputos departamentales.

La autoridad explicó que, tras la proclamación oficial de resultados, se definirá qué departamentos resolvieron la elección en primera vuelta y cuáles deberán ir a un balotaje.

“Con los departamentos que vayan a una segunda vuelta vamos a lanzar una convocatoria para las elecciones del 19 de abril”, señaló.

Ávila adelantó que el calendario electoral para esta fase será más reducido, aunque contemplará actividades como el inicio de las campañas, la propaganda, la organización de debates y el despliegue logístico.

En cuanto al padrón electoral, aclaró que no será modificado, tal como establece la normativa vigente.

“La ley establece que para la segunda vuelta tenemos que utilizar el mismo padrón que se utilizó en la primera. Si un ciudadano no ha votado en la primera vuelta no va a ser inhabilitado, más bien puede votar en la segunda, porque la norma nos prohíbe tocar ese padrón”, enfatizó.

De acuerdo con los reporte preliminares, siete departamentos volverían a votar para elegir a sus gobernadores, entre ellos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Oruro y Chuquisaca.

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