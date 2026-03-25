“Se harán auditorías, transformaremos El Alto”, asegura alcalde electo Eliser Roca

El alcalde electo de El Alto, Eliser Roca, anunció que impulsará auditorías especiales a la gestión municipal y advirtió que iniciará procesos judiciales si se detectan hechos de corrupción.

La autoridad informó que ya se activaron mecanismos de control a través de la Contraloría General del Estado. “Estamos pidiendo una auditoría especial”, afirmó, al remarcar que las acciones serán inmediatas.

Roca cuestionó presuntas irregularidades en proyectos municipales, como la entrega de obras sin recepción final y cobros millonarios en esas condiciones. “No voy a permitir eso”, sostuvo.

Además, indicó que las investigaciones no se limitarán a las máximas autoridades, sino que alcanzarán a funcionarios de distintos niveles dentro de la estructura municipal.

Entre sus principales ejes, mencionó el mejoramiento vial, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios básicos.

En cuanto a infraestructura, advirtió el deterioro de vías urbanas y la necesidad de ejecutar trabajos de bacheo y mantenimiento.

Sobre seguridad, alertó la baja presencia policial en la ciudad y planteó reforzar la coordinación con el nivel central. “Hay menos de dos policías por cada mil habitantes”, señaló.

Roca reconoció limitaciones presupuestarias, pero anunció que gestionará financiamiento ante organismos internacionales como el BID y la CAF. Asimismo, hizo un llamado a la coordinación con otras instancias del Estado. “Necesito el apoyo del gobierno nacional y de la gobernación”, indicó.

Finalmente, planteó proyectos de integración urbana, incluyendo una vía que conecte distintos distritos y aporte a una futura ruta bioceánica.

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