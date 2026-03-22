En medio de tensión y gasificación, suspenden votación en un municipio del Beni

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni decidió suspender la jornada electoral en el municipio de Exaltación debido a la falta de condiciones de seguridad tras registrarse disturbios en el recinto de votación Max Fernández Rojas.

Autoridades electorales informaron que en ese recinto estaban habilitadas cuatro mesas de sufragio para 955 votantes, pero la votación no llegó a iniciarse debido a la aglomeración de personas y enfrentamientos entre grupos.

La situación generó tensión desde primeras horas del día y obligó a la intervención de la Policía Boliviana, que utilizó agentes químicos para dispersar a los presentes. Sin embargo, el contingente policial fue sobrepasado ante la llegada de más personas al lugar.

“Es evidente, por los diferentes videos difundidos en medios de comunicación, que se trata de un momento complicado para llevar adelante una elección en esas condiciones”, señalaron las autoridades electorales al anunciar la decisión de la Sala Plena.

El comando departamental de la Policía recomendó suspender el proceso ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de votantes, jurados electorales y del notario electoral. Como consecuencia, el TED dispuso el repliegue del notario electoral y del equipo de facilitadores hacia la ciudad de Trinidad, mientras que el material electoral quedó bajo resguardo.

Exaltación fue el único municipio del departamento donde no se pudo desarrollar la votación, ya que en el resto del Beni la jornada electoral se desarrolló con relativa normalidad.

Según un reporte preliminar, el 99% de las mesas electorales logró instalarse, pese a las lluvias registradas en ciudades como Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, que provocaron retrasos en algunos recintos, donde la votación comenzó cerca de las 10:00.

El TED anunció que la nueva fecha para la votación en Exaltación será definida posteriormente por la Sala Plena, utilizando el padrón electoral ya consolidado.

A pesar del incidente, las autoridades calificaron la jornada electoral en el Beni como “muy positiva”, destacando que se trató de un hecho aislado dentro del desarrollo general de los comicios en el departamento.

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