El precio del dólar paralelo en Bolivia registra leves variaciones este domingo 29 de marzo, mientras que el tipo de cambio oficial se mantiene estable, según reportes de plataformas digitales que monitorean el mercado informal de divisas y datos del Banco Central de Bolivia.

De acuerdo al portal dolarboliviahoy.com, para este domingo, el dólar paralelo en Bolivia la compra está en Bs 9,10 y la venta: Bs 9,33.

Estas cifras muestran una leve variación respecto al sábado, cuando la cotización se situaba en Bs 9,11 para la compra y Bs 9,32 para la venta. Es decir, este domingo se observa una ligera baja en la compra y un pequeño incremento en la venta, lo que refleja estabilidad con variaciones mínimas en el mercado informal.

Dólar blue (plataformas digitales)

En plataformas digitales, como el portal bolivianblue.net, que actualizan el precio cada 15 minutos, el llamado dólar blue registra las siguientes cotizaciones: la compra está en Bs 9,35 y la venta en Bs 9,34.

En comparación con el sábado, cuando la compra estaba en Bs 9,36 y la venta en Bs 9,33, se observa una leve disminución en la compra y un pequeño aumento en la venta, manteniendo la tendencia estable del mercado paralelo.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central se mantiene sin cambios:

Compra oficial: Bs 6,96

Venta oficial: Bs 6,86

La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo continúa siendo amplia, con una brecha superior a Bs 2,30 por dólar, lo que mantiene al mercado informal como referencia para muchas operaciones comerciales y transacciones vinculadas a la divisa estadounidense.

Contexto

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos, comerciantes y algunos sectores económicos, especialmente ante la escasez de dólares en el sistema formal.

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