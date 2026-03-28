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Economía

YPFB alcanza Bs 4,99 millones en pagos por gasolina desestabilizada

La estatal petrolera informó que más usuarios concluyeron sus trámites y ya cuentan con compensaciones habilitadas a nivel nacional. según ABI

Juan Marcelo Gonzáles

27/03/2026 21:58

Foto: Edificio de YPFB
La Paz

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que los pagos por compensación a usuarios afectados por el suministro de gasolina desestabilizada alcanzan los Bs 4,99 millones hasta este viernes.

Según el reporte del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), el monto incluye tanto pagos ya efectuados como aquellos habilitados para su cobro en ventanillas del Banco Unión en todo el país.

Más beneficiarios

La estatal señaló que un número creciente de personas ha logrado concluir el proceso de reclamo, permitiendo avanzar en la entrega de compensaciones.

Este proceso responde al compromiso institucional de resarcir a los usuarios afectados de manera “justa y efectiva”.

Cobros en ventanilla

YPFB recordó que quienes eligieron la modalidad de cobro en ventanilla deben acudir personalmente a las sucursales del Banco Unión.

Para ello, deben presentar:

  • Documento de identidad original
  • Número asignado por el sistema SREC

Casos en revisión

La empresa también indicó que continúa con la evaluación de los casos pendientes, bajo criterios técnicos y de transparencia, con el objetivo de garantizar que todas las solicitudes sean atendidas.

Canales de consulta

Los usuarios pueden consultar el estado de sus trámites a través de:

  • WhatsApp: 72150600
  • Línea de atención: 50850088
  • Redes sociales oficiales de YPFB

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